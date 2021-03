Ex-Standardspeler keert terug naar Brazilië

In januari 2017 werd de Braziliaanse middenvelder, Danilo Barbosa, uitgeleend door Braga aan Standard. Hij bleef uiteindelijk maar zes maanden aan de oevers van de Maas.

De 25-jarige Danilo Barbosa speelde dit seizoen slechts vier wedstrijden in de Ligue 1. Hij was dan ook alles behalve tevreden bij Nice. Afgelopen dinsdag werd de Braziliaan officieel uitgeleend, met aankoopoptie, aan Palmeiras. In de zomer van 2018 kwam Danilo Barbosa voor ongeveer 10 miljoen euro van Braga over naar Nice, maar slagen deed hij er nooit.

Ook bij Standard overtuigde Barbosa nooit. Hij speelde er zes wedstrijden, waarvan slechts drie keer in de basis. De laatste twee duels in de reguliere competitie zagen we hem niet meer op het veld en tijdens de play-offs zat hij zelfs niet meer in de selectie.