Officieel : Fiorentina heeft een nieuwe trainer

La Viola stelde deze ochtend zijn nieuwe coach voor. Beppe Iachini begint aan zijn tweede termijn bij Fiorentina.

Na het aftreden van Cesare Prandelli gisteren moest Fiorentina op zoek naar een nieuwe coach. La Viola heeft besloten de teugels van zijn team toe te vertrouwen aan Beppe Iachini, de voorganger van Prandelli. De Florentijnse club nam de trainer weer in dienst die ze in november 2020 hadden ontslagen. Ze strijden nog steeds tegen de degradatie.

Iachini was in het verleden ook Fiorentina-speler van 1989 tot 1994. "ACF Fiorentina maakt bekend dat Beppe Iachini is aangesteld als hoofdtrainer van het eerste elftal. De coach zal de training leiden op CS Astori'', aldus de club in een verklaring.