'Tubize heeft boeken neergelegd, maar maakt comeback met jeugdclub van Eden en Thorgan Hazard'

AFC Tubize vroeg op 22 februari jongstleden het bankroet aan. Maar de voormalige profclub is niét door en begraven. Er komt een fusie met Royal Stade Branois.

Het ging al een poosje niet goed met AFC Tubize, maar de coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het rood in de boekhouding niet meer te overzien was. Het faillissement werd in februari dan ook aangevraagd.

Het Nieuwsblad weet dat de club zal fusioneren met Royal Stade Branois. Voor de liefhebbers: dat is de club waar onder anderen Eden Hazard en Thorgan Hazard hun eerste trap tegen een bal hebben gegeven.

Derde Amateurklasse

Branois speelt momenteel in Derde Amateurklasse en het is de bedoeling dat de nieuwe club vanaf volgend seizoen in die divisie zal aantreden. Over een nieuwe naam of locatie is momenteel geen nieuws bekend.