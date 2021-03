Beckham wil Messi én Ronaldo op een dag naar MLS halen: "Miami heeft altijd al een bepaalde aantrekkingskracht gehad op spelers die in Europa grote sterren zijn geweest"

David Beckham wil met Inter Miami FC het Amerikaanse voetbal veroveren. De Engelse voetbalster wil dan niet alleen doen met enkele jonge talenten, maar hij denkt ook aan absolute sterren.

Zoals daar zijn: Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Beide heren kijken stilaan tegen de herfst van hun carrière aan. Davic Beckham wil hen dan ook overtuigen om aan een avontuur bij Inter Miami FC te denken.

“Het zal voor hen ook een moeilijke beslissing zijn”, schat Beckham zijn kansen niet klein in. “Dit is een geweldige plek. Miami heeft altijd al een bepaalde aantrekkingskracht gehad op spelers die in Europa grote sterren zijn geweest.”