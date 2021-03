Danjuma (ex-Club Brugge) kan terug naar de Premier League

Arnaut Danjuma Groeneveld wordt volgens Engelse tabloidkranten gevolgd door diverse clubs uit de Premier League. De vleugelaanvaller, die na zijn vertrek bij Club Brugge is uitgegroeid tot een belangrijk pion bij Bournemouth.

Dit seizoen maakte Danjuma al tien doelpunten voor Bournemouth en dat heeft de interesse gewekt van Southampton en West Ham United. De twee clubs uit de Engelse Premier League zijn volgens The Sun onder de indruk en blijven de verrichtingen van de aanvaller volgen. Vorig seizoen speelde Danjuma zelf nog in de Premier League, maar degradeerde hij met 'The Cherries'.

De 24-jarige vleugelspeler, die geboren werd in Lagos, speelde voor zijn verblijf aan de Engelse zuidkust bij Club Brugge. De landskampioen haalde hem in de zomer van 2018 op bij NEC, waar hij elf competitiedoelpunten had gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie, en betaalden de Nijmegenaren ongeveer een miljoen euro. Zelf kreeg Club Brugge zo'n zestien miljoen euro voor Danjuma.