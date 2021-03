"Door het fenomeen Rode Duivels denk je dat hij meer kon ...": Analisten kritisch, Courtois ziet extra reden voor moeilijke wedstrijd

De Rode Duivels konden geen overwinning boeken in Tsjechië en moesten daardoor met 4 op 6 terug naar ons land. Bij het tegendoelpunt werd Thibaut Courtois verschalkt. De goalie nam het puntenverlies al bij al rustig op.

"Het tegendoelpunt was schitterend ingeschoten. Laag gebleven, hard, maar door het fenomeen Rode Duivels denk je altijd dat een Belg meer kan. Courtois is lang, ik dacht dat hij er iets dichter bij kon ... Maar hij keek de bal echt na", aldus Jan Mulder in zijn analyse bij VTM.

Als het niet ging, dan ging het niet

De goalie zelf schikte zich wel in zijn lot: "We hadden het moeilijk om de bal voorbij hun pressing te krijgen en ik denk dat 1-1 uiteindelijk wel een goed resultaat is. Tsjechië is gewoon een goede tegenstander."

"De opeenvolging van wedstrijden is ook niet gemakkelijk. We speelden in het weekend, dan op woensdag, nu op zaterdag, ... Natuurlijk is het een ontgoocheling dat we niet konden winnen, maar als het niet ging, dan ging het niet", liet hij optekenen bij Sporza na de wedstrijd.