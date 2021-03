🎥Frankrijk wint zonder glans van Kazachstan en ziet Mbappe penalty missen

Frankrijk speelde op de eerste speeldag van de WK-kwalificatieronde verrassend gelijk tegen OekraĆÆne. Tegen Kazachstan hebben ze het puntenverlies doorgespoeld met een 0-2 overwinning. Al was op het einde nog wel een domper voor Kylian MbappĆ©.

De wereldkampioen van 2018 kon zich geen nieuwe misstap veroorloven, zeker niet ten aanzien van het Franse publiek. Een verplaatsing naar Kazachstan is nooit leuk in het voetbal maar winst tegen het nummer 122 van de FIFA-ranking was een absolute must.

Na twintig minuten spelen opende Ousmane Dembélé de score voor Frankrijk maar vooral het voorbereidende werk van Martial was zeer knap. Hij kreeg de bal aangespeeld van Pogba, draaide zich goed vrij en opende dan richting de winger van Barcelona.

šŸ‡«šŸ‡· | Ousmane Dembélé legt de bal makkelijk in de verste hoek. šŸ‘Œ#KAZFRA pic.twitter.com/PTWD8LuVYs — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 28, 2021

Net voor de rust werd Frankrijk wat geholpen door de kazachen want na een corner maakte centrale verdediger Sergiy Malyi een own goal.

Penaltymisser Mbappe

Goed was het voetbal van Frankrijk niet en de score verder uitdiepen lukte niet, al kreeg Kylian Mbappe daar wel een uitgelezen mogelijkheid voor. De aanvaller werd neergehaald door Alip en kreeg een strafschop van de scheidsrechter.

Hij probeerde die penalty ook zelf om te zetten maar doelman Mokin dook naar de juiste hoek en duwde de bal heel vakkundig uit zijn doelvlak.

BREAKING | Kylian Mbappé is dan toch van vlees en bloed. šŸ˜³#KAZFRA pic.twitter.com/AAYc6sAlRg — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 28, 2021

Frankrijk wordt zo even groepsleider met 4 op 6. Later op de avond kan Oekraïne op gelijke hoogte komen als ze winnen tegen Finland.