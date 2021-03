Vertonghen beleefde een moeilijke avond: "Staan weer met de voeten op de grond. Of nee..."

De verdediging van de Rode Duivels had ook niet zijn gemakkelijkste avond tegen Tsjechië. Het is lang geleden dat ze nog zo getest werden. Jan Vertonghen en co moesten alle zeilen bijzetten.

Vertonghen had vooraf al voorspeld dat het een moeilijke match ging worden. "Ze hebben hoog druk gezet, speelden direct passes en hun kwaliteiten zijn duidelijk. Na de 1-1 konden we niet overpakken. Zij bleven kansen creëren en wij gaven te veel makkelijke ballen weg. De ruimte tussen de linies werd te groot en we konden de bal niet bijhouden. We waren ook te laat op de tweede ballen", analyseerde hij eerlijk.

Toch wel een moeilijke avond voor de nummer 1 van de wereld. "Als je dat allemaal optelt is een 1-1 nog niet zo slecht. Tsjechië is onze voornaamste uitdager. We staan weer met de voeten op de grond. Of nee, we zijn nooit gaan zweven, maar we beseffen wel dat er goeie tegenstanders zijn."