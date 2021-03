Ligt Mbappé zijn toekomst in Parijs?

Mbappé tilt de beslissing over zijn toekomst over het EK van komende zomer.

Mbappé zijn contract loopt in 2022 af en voorlopig is er nog geen spraken van een nieuwe overeenkomst met PSG. Clubs als Liverpool en Real Madrid blijven Mbappé ondertussen in de gaten houden. De razendsnelle aanvaller heeft in het geval van een dergelijke keuze een voorkeur voor de Spaanse grootmacht. Ondertussen groeien de kansen, aangezien hij een contract van dertig miljoen euro per seizoen zou hebben afgewimpeld.



Mbappé zal naar verluidt pas na het EK zijn beslissing onthullen, maar Le Parisien heeft al vernomen dat hij niet zal deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Er zijn twee opties in dit geval. Optie één is dat de PSG-aanvaller rust wil nemen na een zwaar jaar, maar ook transferperikelen zouden een rol kunnen spelen.