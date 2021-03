Gert Verheyen zag ondanks gelijkspel toch iets positiefs dat Rode Duivels anders niet doen

Na het 1-1-gelijkspel tegen Tsjechië kwam er kritiek op de Rode Duivels en bondscoach Roberto Martinez. Gert Verheyen relativeert de situatie.

We zijn het haast niet meer gewoon dat de Rode Duivels punten laten liggen. Zaterdagavond was het echter wel zo tegen Tsjechië. “Wanneer je zoals de Rode Duivels zoveel zeges boekt, vergeet je ook wel eens waarom je al die matchen wint”, vertelt Gert Verheyen aan Het Nieuwsblad. “De basis moet er zijn: fysieke présence, duels winnen. Dat brachten de wisselspelers.”

Gert Verheyen zag iets wat hij al lang niet meer gezien had. “Wat de Rode Duivels wel goed deden, was verdedigen in de zestien. Dat gebeurt nog maar zelden. Toegegeven: met een afvallende bal waren er wel eens problemen, maar in de rechtstreekse duels op corners en in het veldspel stonden Alderweireld, Vertonghen en Denayer wel hun mannetje.”

Verheyen relativeert dan ook het gelijkspel. Hij ziet het als een goede les voor de toekomst. “Ze zijn het nog amper gewoon om zo'n druk te voelen, terwijl ze straks op het EK ook zulke wedstrijden zullen moeten spelen. De reacties achteraf doen het beste verhopen. Een 1-1 op Tsjechië is niet verkeerd, maar de teleurstelling was veelzeggend. Daar sprak sérieux en realisme uit. Daarom is deze 1-1 helemaal niet erg. Het geeft weer een reden om het de volgende keer beter te doen.”