Kan Courtois tegen Wit-Rusland eindelijk weer een clean sheet pakken?

In de twee WK-kwalificatiewedstrijden die de Rode Duivels de voorbije dagen speelden, moest doelman Thibaut Courtois zich elke match een keertje gewonnen geven.

Doelman Thibaut Courtois moest tegen Tsjechië net als tegen Wales een goal slikken. Tegen de schuiver van Provod had hij geen verhaal. Met enkele safes behoedde hij de Duivels zelfs van een nederlaag.

Toch tilt de Belgische nummer één er niet al te veel aan. “Natuurlijk wilden we winnen, maar Tsjechië is een sterke tegenstrever. We hadden het moeilijk met hun hoge pressing”, zegt Courtois aan HBVL.

Veel tijd om erbij stil te staan is er niet. Winnen tegen Wit-Rusland én een clean sheet voor Courtois lijken de enige optie. “Hier moeten we onze lessen uit trekken. De snelle opeenvolging van wedstrijden maakt het er ook niet gemakkelijker op. Dan is 1-1 uiteindelijk een goed resultaat. Met een zege tegen Wit-Rusland pakken we 7 op 9 en zijn we toch degelijk aan onze campagne gestart. Niet met het maximum van de punten, maar toch ook niet slecht.”