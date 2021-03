Ajacied vraagt speler van Juventus op sociale media om naar Amsterdam te komen

De Argentijn Nicolas Tagliafico deed op sociale media een bijzondere oproep aan zijn landgenoot Paulo Dybala van Juventus.

Dybala is bij Juventus geen vaste basisspeler. Een transfer uit Turijn behoort tijdens de zomermercato dan ook tot de mogelijkheden. Maar of dat Ajax worden zal, is een ander paar mouwen.

Tagliafico speelt sinds 2018 bij Ajax Amsterdam en zou de komst van zijn landgenoot dus best wel weten te appreciëren.