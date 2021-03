Duitsland speelt in juni nog oefenwedstrijd tegen EK-tegenstander van Rode Duivels

Denemarken, op het EK één van de tegenstanders in de groepsfase voor de Rode Duivels, last begin juli nog een oefenpot tegen Duitsland in.

Denemarken heeft zich voor 2 juni nog verzekerd van een oefenwedstrijd tegen Duitsland. Dat heeft de Duitse voetbalbond vandaag bekendgemaakt. Waar de match gespeeld wordt, is nog niet geweten. Denemarken is op 17 juni in de Deense hoofdstad Kopenhagen de tegenstander van de Rode Duivels op de tweede speeldag van de groepsfase op het EK. België opent het EK op 12 juni in Sint-Petersburg tegen Rusland. Op 21 juni wordt op dezelfde plek de slotwedstrijd in Groep B gespeeld tegen Finland.