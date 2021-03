'Barça troeft Manchester City af en heeft eerste toptransfer beet'

FC Barcelona heeft de eerste toptransfer (zo goed als binnen). Eric Garcia verhuist na het seizoen van Manchester City naar Camp Nou. Of beter gezegd: de verdediger keert terug.

Eric Garcia is namelijk een jeugdproduct van FC Barcelona. De 20-jarige verdediger liet zich in 2017 door Pep Guardiola overtuigen om naar Manchester City te komen. Vooral de laatste weken - hij lag lange tijd in de lappenmand - kon hij zich tonen aan het grote publiek.

Barça flirt al sinds afgelopen zomer met Garcia. En met succes: de verdediger maakt op het einde van het seizoen transfervrij de overstap. Dat weet El Mundo Deportivo. Guardiola probeerde hem nog bij the Citizens te houden met een ultiem contractvoorstel, maar het was te laat.