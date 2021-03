Martinez diplomatisch, want hij weet dat hij veel jongens gaat teleurstellen: "We zagen het heden en de toekomst, dit gaat over 18 maanden hé"

Roberto Martinez zijn keuzemogelijkheden voor het EK zijn niet minder geworden na de wedstrijd tegen Wit-Rusland. Er zijn er integendeel meer bijgekomen. De bondscoach gaat zware keuzes moeten maken.

Trossard, Praet, Vanaken, Doku... Ze lieten allemaal zien dat ze er zeker bij willen zijn. Ze maakten gehakt van de zwakke Wit-Russen. "Ik ben verrukt", aldus Martinez. "Je hebt vers bloed nodig en je kan geen EK of WK winnen met elf spelers. Ik zag vandaag jonge spelers een beslissende rol op zich nemen. Dit was een fantastisch kamp. Je zag in dit kamp het heden en de toekomst. Deze interlandbreak gaat een beslissende rol spelen voor de toekomst."

Maar er mogen maar 23 spelers mee naar het EK. Er zullen dus veel ontgoochelde spelers zijn. "Kijk, het EK is één ding, maar binnen 18 maanden hebben we het WK. Deze groep heeft drie grote toernooien voor de boeg (met ook de Final Four van de Nations League). Dus als je er niet bij bent voor het EK, dan moet je naar het groter plaatje kijken. Dit was belangrijk om er in de komende 18 maanden bij te zijn."