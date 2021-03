Laatste minuten in december gespeeld: echte kans of beleefdheidsmomentje?

Dennis Praet werd gisteren in de WK-kwalificatiewedstrijd door bondscoach Roberto Martinez voor de leeuwen gegooid. Een echte kans of minuten uit beleefdheid en respect?

De middenvelder van Leicester heeft net als Jérémy Doku zijn visitekaartje afgegeven. Dat zal het voor bondscoach Roberto Martinez niet gemakkelijker maken om keuzes te maken richting selectie voor het EK.

Praet liet zich duidelijk gelden. Met een goal en een assist toonde hij zich een waardige vervanger voor Leander Dendoncker. De Gouden Schoen van 2014 liet het nodige lef zien. “Dit deed deugd”, klonk het achteraf. “Door mijn blessure was het alweer even geleden dat ik op het veld stond.”

Hij speelde zijn laatste minuten in de Premier League eind december. Om dan direct voor de nationale ploeg te spelen is best wel vreemd te noemen. "Het feit dat de bondscoach mij erbij pakt na zo'n lange tijd is een positief teken."

Of dit voldoende was om een plaatsje in de EK-selectie af te dwingen is maar zeer de vraag. “Het zal niet gemakkelijk zijn om bij de 23 van de EK-selectie te horen. Ik ga er wel alles aan doen", besloot Praet.