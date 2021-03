Van Crombrugge is financiële tegenvaller voor Anderlecht: geen EK betekent geen transfer

Anderlecht kwam dinsdagmiddag met het nieuws dat de revalidatie van Hendrik Van Crombrugge wat trager loopt dan eerst verwacht werd.

De prognose was dat Hendrik Van Crombrugge deze week terug zou zijn bij Anderlecht, maar zover komt het niet. Na zijn rugoperatie zit er een stevige terugval in zijn revalidatie.

De 27-jarige doelman ziet dan ook een kruis over zijn seizoen gemaakt worden. Ook een selectie voor het EK mag hij zo goed als zeker vergeten. Clubarts Luc Vanden Bossche is duidelijk. “ Ons doel is om Hendrik fit te krijgen voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Daardoor komt een transfer er ook zo goed als zeker niet. Van Crombrugge kwam begin november voor het laatst in actie. Ook voor Anderlecht is dit een financiële tegenvaller. De transfer kon mogelijk 10 miljoen euro opleveren.