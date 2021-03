René Vandereycken haalt uit: "Dit België kan niet winnen van B-elftal van Frankrijk"

Ex-bondscoach René Vandereycken maakt zijn analyse na de eerste drie WK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels.

En zijn analyse is meteen snoeihard voor Martinez en zijn Duivels. “Op dit moment vind ik België geen favoriet om in juli het EK te winnen”, zegt Vandereycken aan Het Nieuwsblad. “In mijn ogen is Frankrijk de absolute topfavoriet. Als de Rode Duivels nu tegen het B-elftal van Frankrijk zouden spelen, weet ik niet of ze zouden winnen - zo sterk is de Franse bank en zelfs tribune.”

Zelfs in het tweede segment horen de Duivels volgens Vandereycken niet thuis. “Net onder Frankrijk zet ik Duitsland, Spanje, Italië en Engeland. Allemaal landen die aan het groeien zijn. Ik heb moeite om België zelfs bij dié landen te zetten, want zuiver op papier hebben die meer kwaliteit. België is nog altijd een behoorlijke kanshebber, maar ik vind het allemaal iets minder fris en verrassend dan drie jaar geleden.”

Reden tot paniek is er niet, maar er is wel werk aan de winkel. “Ik geef België nog altijd kans om de komende maanden weer de aansluiting met die andere landen te maken. Maar dan gaan er wel een aantal dingen, een aantal details moeten veranderen.”