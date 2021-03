Martinez houdt pleidooi bij UEFA en wil meer dan 23 spelers meenemen naar het EK

De trainers van de toplanden hebben blijkbaar een whatsapp-groepje. Roberto Martinez kwam gisteren - na het laatste oefenkamp voor het EK - met een voorstel dat ze willen lanceren richting UEFA: ze willen meer dan 23 spelers meenemen naar het EK.

Dat is geen discussie die al openbaar gaande was, maar Martinez - als coach van de nummer 1 in de wereld - kwam er als eerste mee op de proppen. Hij wil door de huidige covid-omstandigheden meer zekerheid inbouwen en vraagt de UEFA om te overwegen een kern van 26-27 spelers te laten selecteren voor het EK.

"Door de huidige situatie is er veel onzekerheid", zei Martinez opeens. "Daarom zou het geen slecht idee zijn om de kernen breder te maken. In die optiek was de invoering van vijf wissels al een goeie ingreep. Maar het zou ook een goeie oplossing zijn om extra spelers te hebben."

Hij sprak ook over een specifieke verdeling. "Een extra verdediger, middenvelder en aanvaller. En misschien zelfs een doelman. Dit is nog niet besproken met de UEFA, maar wel onder de trainers. Engeland, Spanje, Italië... ze zijn het er allemaal mee eens..."

Het zou ineens ook een hele hoop selectiekeuzes makkelijker maken...