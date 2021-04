Haaland te duur? Dan wilt Koeman Lukaku erbij in de spits bij Barcelona

Woensdagnamiddag hadden Ronald Koeman en Joan Laporta een belangrijke lunchmeeting in Barcelona.

De Nederlandse trainer van FC Barcelona en de kersverse voorzitter hadden namelijk een onderhoud om de ploeg van volgend jaar samen te stellen.

Eén dag later kwam Mino Raiola op de koffie bij de voorzitter van Barcelona om een transfer van Erling Haaland te bespreken. Aangezien er voor Haaland heel wat miljoenen neergelegd moeten worden, lijkt het echter onwaarschijnlijk dat Haaland ook effectief naar Barcelona zal trekken.

Lukaku in the picture

Naast de reeds bevestigde transfer van Eric Garcia, zou Koeman graag zijn landgenoten WIjnaldum en Depay erbij willen in Catalonië. En als diepe spits had hij aan een Rode Duivel gedacht want het Spaanse AS weet dat Romelu Lukaku bovenaan het verlanglijstje van Koeman staat. Koeman heeft in het verleden nog met Lukaku gewerkt bij Everton.

Barcelona heeft niet al te veel geld maar ook Inter blijkt krap bij kas en zou dringend wat spelers moeten verkopen om uit de rode cijfers te komen. Als Lukaku toch nog te duur blijkt te zijn, zou Koeman zich wenden tot Sergio Aguero die Manchester City aan het eind van dit jaar transfervrij zal verlaten.