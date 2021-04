Verrassende aanvaller heeft indruk gemaakt met 5 doelpunten in 3 matchen en is zo de speler van de maand in de Premier League

Kelechi Iheanacho is verkozen tot speler van de maand in de Premier League. De Nigeriaan kende een uitstekende maand maart, want de aanvaller van Leicester City scoorde vijf doelpunten in drie wedstrijden.

Leicester City is op dreef in de Premier League en dat hebben ze mee te danken aan Kelechi Iheanacho. De aanvaller en spitsbroeder van Jamie Vardy doet het de laatste weken uitstekend en vooral in de maand maart maakte hij heel wat indruk.

Zo was Iheanacho goed voor vijf doelpunten in drie wedstrijden. Door zijn sterke prestaties in deze maand heeft hij deze middag een beloning gekregen, want de Premier League heeft hem uitgeroepen tot speler van de maand.