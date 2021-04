Problemen bij Juve duren voort: lockdownfeestje en coronabesmetting

Juventus beleeft een rampseizoen. De Oude Dame telt in de Serie A liefst tien punten achterstand op leider Inter, waardoor de landstitel voor het eerst in tien jaar niet naar de ploeg uit Turijn lijkt te gaan.

In de achtste finales van de Champions League moest de ploeg van Andrea Pirlo na verlengingen dan weer zijn meerdere erkennen in FC Porto. De finale van de Coppa Italia tegen Atalanta moet de troostprijs worden voor Juventus.

Maar het houdt niet op voor Juve. Leonardo Bonucci, de 33-jarige centrale verdediger, testte positief na zijn terugkeer van de Squadra.

Alsof dat nog niet genoeg is, zijn ook Weston McKennie, Arthur Melo en Paulo Dybala in opspraak gekomen. Het drietal werd eerder deze week door de politie in het huis van McKennie, waar een feestje aan de gang was, betrapt. Het duurde een tijd vooraleer de politie de feestgangers uit het huis konden zetten. Juventus gaf al aan dat ze de situatie gingen uitklaren met de spelers en nadien pas met een gepaste sanctie zal komen.