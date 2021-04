AC Milan, met Alexis Saelemaekers in de basis, laat opnieuw dure punten liggen in de titelstrijd in de Serie A

AC Milan is deze middag niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Sampdoria. Fabio Quagliarella opende de score voor de bezoekers en Milan kon pas in het absolute slot gelijk maken via de jonge Jens Petter Hauge. Alexis Saelemaekers was in de basis gestart, maar werd bij de rust vervangen.

AC Milan had een zege nodig om in het spoor van Inter te blijven, maar op het uur kwam de Italiaanse club wel op achterstand na een doelpunt van de ervaren Fabio Quagliarella. AC Milan ging daarna op zoek naar de gelijkmaker, maar die kwam er pas in het slot via Jens Petter Hauge. Alexis Saelemaekers was gestart aan de wedstrjd, maar bij de rust mocht hij in de kleedkamer blijven. Door dit gelijkspel volgt AC Milan nu op vijf punten van Inter, maar de ploeg van Romelu Lukaku heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld dan AC Milan.

