Terwijl andere ploegen onderin punten pakken, gaat Sheffield onderuit tegen Leeds United

Het lijkt er steeds meer en meer op dat Sheffield troosteloos laatste zal eindigen in de Premier League dit seizoen.

Eerder op zaterdag won de voorlaatste in de stand verrassend van Chelsea met 2-5. Daardoor zag Sheffield de kloof met de voorlaatste oplopen tot 7 punten. Tegen Leeds United moest er dus absoluut gewonnen worden om nog enigszins zicht te blijven bewaren op het behoud.

Maar na een tiental minuten werd die opgave om geen punten te verliezen al heel wat moeilijker na een doelpunt van Jack Harrison. De middenvelder werkte op aangeven van Raphinha de 1-0 tegen de touwen.

Toch beriekte de ploegen met een gelijke stand de rust want Ben Osborn blies de partij nieuw leven in met een doelpunt in de blessuretijd van de eerste helft.

Ervaren verdediger werkt bal in eigen doel

In de tweede helft stapelde Leeds de kansen op. Dallas raakte de winkelhaak, Bamford vond doelman Ramsdoale in zijn weg. Uiteindelijk hielp Sheffield-verdediger Phil Jagielka Leeds door de bal in het eigen doel te werken na een voorzet van Harrison. Hij wou de lage voorzet voorlangs wegzetten maar raakte het leer verkeerd.

In de stand staat Leeds op een mooie 10e plaats terwijl Sheffield United nu al 7 punten achter de voorlaatste in de stand staat. Het behoud is dan weer 14 punten weg, een haast onmogelijke opdracht.