Titelstrijd voorbij in de Serie A? Ook Juventus laat dure punten liggen

Na AC Milan heeft ook Juventus punten laten liggen in de Serie A dit weekend. De Italiaanse topclub raakte niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Torino. Daardoor volgt Juventus nu al op 12 punten van leider Inter.

Juventus nam het deze avond op tegen Torino en de Italiaanse topclub begon uitstekend aan de wedstrijd, want een kwartier zette Chiesa Juventus op voorsprong. Toch kwam Torino voor de rust nog op gelijke hoogte via Sanabria en net na de rust zette Sanabria zelfs de 2-1 op het bord met zijn tweede van de avond.

Een nederlaag leek in de maak voor Juventus, maar tien minuten voor het einde kon de Portugese vedette Cristiano Ronaldo de 2-2 op het bord zetten. 2-2 werd meteen ook de eindstand en daardoor volgt Juventus nu al op 12 punten van leider Inter. De ploeg van Romelu Lukaku kan zelfs nog verder uitlopen, want zij komen nog in actie.