Lukaku brengt trainer Conte in extase: "De finish komt in zicht"

Het zit er nu echt wel aan te komen: Inter gaat dit seizoen de Scudetta pakken. Dankzij een doelpunt van Romelu Lukaku won de leider van Bologna na een moeilijke match. Antonio Conte ging - even - uit zijn dak.

Tijdens zijn persconferentie was hij alweer kalm, maar net na de match viel hij Inter-directeur Lele Oriali in de armen. Ook het feestje in de kleedkamer was bijzonder uitbundig. "Nee, het was geen titelfeestje", lachte Conte. "Dat doen we pas als we wiskundige zekerheid hebben."

Maar met de zege tegen Bologna werd er weer een grote stap gezet. De voorsprong is acht punten. "Natuurlijk komt de finish in zicht. Elke overwinning weegt zwaarder en zwaarder aan het einde van het seizoen. Maar we moeten het nog steeds op het veld laten zien, er zijn nog tien wedstrijden te gaan en dus liggen er nog dertig punten te wachten op ons."

Maar de verwachting is dat Conte Inter weer glorie bezorgt, na een lange tijd van hegemonie. "De doelstelling was om binnen drie jaar iets te winnen of in ieder geval iets op te bouwen waar de fans van Inter trots op kunnen zijn."