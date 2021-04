Einde seizoen voor Azzaoui na een nieuwe blessure

De ex-Anderlechtspeler blijft het ongeluk opstapelen.

Nieuw dramatisch nieuws voor de jonge Belgische speler Ismail Azzaoui. De verdediger heeft zich op training geblesseerd en moet opnieuw geopereerd worden aan de knie. Hij zal zich dus moeten klaarmaken voor het volgende seizoen.

Volgens enkele Nederlandse sites is het seizoen van Azzaoui over en out, al hoopt de club hem nog te kunnen recupereren voor het einde van het seizoen. Tijdens zijn periode bij Wolfsburg had Azzaoui zijn knie al geblesseerd en miste hij bijna een jaar voetbal.