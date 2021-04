Fans steken pechvogel Arjen Robben een hart onder de riem

Fans van FC Groningen hebben de geblesseerde Arjen Robben een hart onder de riem gestoken tijdens een training. Zaterdag stond er een groep supporters langs het trainingsveld met een spandoek waarop te lezen was: 'de wille vast as stoal'. Dat is dialect voor 'een ijzeren wil'.

Op het spandoek stonden ook nog de woorden: 'vastberaden, doorzettingsvermogen, geestkracht, lust, onverzettelijkheid en vitaliteit'. De fans hopen hiermee Robben te motiveren om te blijven werken voor zijn comeback. Door blessures is Robben slechts 2 keer in actie gekomen voor Groningen. De aanvaller is deze zomer teruggekeerd nadat hij gestopt was met voetballen bij Bayern München. De laatste keer dat Robben op een voetbalveld stond was 18 oktober, hij viel toen in tegen FC Utrecht. Die wedstrijd eindigde op 0-0. Op zijn social media bedankt Robben de fans voor hun steun. Bedankt voor de geweldige steun!💚 Wordt zeer gewaardeerd. pic.twitter.com/Ea1tJe2Mo8 — Arjen Robben (@ArjenRobben) April 3, 2021

