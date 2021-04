Solskjaer laat zich uit over mogelijke interesse in Agüero: "Loyauteit is voor mij heel belangrijk"

Sergio Agüero zijn avontuur bij Manchester City zit er na dit seizoen op. Uiteraard zijn er nog heel wat ploegen geïnteresseerd in de 32-jarige Argentijnse spits. Maar Ole Gunnar Solskjaer, manager van Manchester United, laat duidelijk weten wat zijn standpunt is.

Solskjaer is niet geïnteresseerd om een icoon van de stadsrivaal binnen te nemen. "Loyaliteit is voor mij zeer belangrijk. Als ik voor Manchester United zou spelen en een rivaliserende club zou mij willen hebben… Waar is de loyaliteit dan gebleven?”, zegt hij in de Engelse kranten. “Ik zou niet verwachten dat welke speler dan ook na tien jaar voor één club te hebben gespeeld naar de lokale rivaal wil gaan. Ik vind het niks.”

Een overstap naar United is dus niet aan de orde. “Ik weet dat we professionals zijn, maar als je voor Manchester United speelt ga je niet naar Manchester City. Ik zal geen namen noemen, jullie weten allemaal wie ik bedoel. Ik heb er nu voldoende over gezegd."