Overweegt Duitse voetbalbond vroeger vertrek Löw na nederlaag tegen Noord-Macedonië?

Na de smadelijke 1-2-nederlaag van Duitsland tegen Noord-Macedonië in de WK-kwalificatiewedstrijd kwam de positie van bondscoach Joachim Löw ter discussie.

Löw kondigde in maart aan dat hij na het EK van deze zomer stopt als bondscoach van de Mannshaft. De nederlaag tegen Noord-Macedonië deed hier en daar de vraag rijzen of een eerder vertrek niet aan de orde was.

"De teleurstellende nederlaag tegen Noord-Macedonië verandert onze plannen niet", zegt Fritz Keller in de krant Bild. "We hebben steeds gezegd dat we tegen de tijd dat de WK-kwalificatie in september verdergaat een nieuwe coach hebben. Over de stand van zaken ga ik verder niets zeggen."

Ook DFB-directeur Oliver Bierhoff blijft achter de bondscoach staan. "Jogi heeft de kwaliteiten en de ervaring om de ploeg ook dit EK te begeleiden. Hij is enorm gemotiveerd om zijn laatste toernooi als bondscoach tot een groot succes te maken", zei Bierhoff.