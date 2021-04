Ex-doelman van AA Gent en Charleroi ontslagen bij Duitse club

Hertha Berlijn heeft de samenwerking met keeperstrainer Zsolt Petry met onmiddellijke ingang stopgezet na homofobe uitingen en antimigratieverklaringen.

De ex-doelman van onder andere AA Gent en Charleroi had zonder toestemming van de club een interview gegeven aan de Hongaarse krant Magyar Nemzet. Daarin had hij opvallende uitspraken gedaan over migratie, maar ook kritiek geuit op de Hongaarse doelman Peter Gulacsi van RB Leipzig, omdat hij voetbalt bij een club die onder meer het homohuwelijk steunt.

“Ik snap niet wat Gulacsi ertoe heeft aangezet om op te komen voor homo’s, travestieten en mensen met een seksueel andere geaardheid”, zei Petry aan de krant. “Ik begrijp ook niet hoe Europa momenteel moreel zo laag kan zinken. Europa is een christelijk continent, ik hou er niet van om de morele achteruitgang te zien die het continent overspoelt. De liberalen blazen de tegengestelde opvattingen op: als je niet van migratie houdt, vreselijk veel criminelen hebben Europa immers overspoeld, dan zullen ze je meteen beschuldigen van racisme.”

“Zulke uitspraken stroken helemaal niet met de waarden van Hertha”, reageerde Carsten Schmidt, voorzitter van de Raad van Bestuur bij de club van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio. Petry sloeg verontschuldigde zich, maar werd toch ontslagen. “Ik zou willen benadrukken dat ik noch homofoob noch xenofoob ben. Ik betreur ten zeerste mijn verklaringen over het migratiebeleid en wil mijn excuses aanbieden aan alle mensen die bij ons hun toevlucht zoeken en die ik beledigd heb.”