Tiago Djalo geeft zijn versie van de feiten na opstootje met Neymar

De Portugees werd op het zelfde moment uitgesloten als Neymar wegens een opstootje met de Braziliaan tijdens de wedstrijd op zondag tussen Paris Saint-Germain en Lille OSC. Lille kon uiteindelijk met het kleinste verschil winnen (0-1).

Nadat de twee spelers een rode kaart kregen, hadden beide heren nog een verhitte discussie opweg naar de kleedkamers. In de spelerstunnel vielen nog enkele harde woorden tussen Tiago Djalo en Neymar. Nu geeft de Portugees zijn versie van de feiten in het Portugese 'Sports Daily A Bola'.

"Het probleem begon eigenlijk al vorig jaar, toen we in Parijs tegen hen speelden (in november 2019). Behalve dat hij toen minder scène maakte als nu. Ik deed werkelijk niets. Nadat de ref de fout floot begon hij mij aan te vallen en viel ik op de grond. Hij wilde de bal pakken en sloeg daarbij met zijn hand tegen mijn kin. En daarna krijg ik ook een rode kaart toegeschoven. Terwijl ik niet eens weet waarom.", aldus de Portugees.

© photonews

"In de tunnel begon hij dan dingen te roepen die me echt niet aanstonden. Hij smeet zelfs nog een sticker in mijn gezicht. Wat hij precies zei, herinner ik me niet meer. Maar het waren geen positieve dingen. Dat hoort bij het spel natuurlijk... Daarna gingen we elk onze kant op en was het eigenlijk voorbij.", ging de Djalo verder. "Maar we moeten elkaar respecteren. We zijn collega's en dat is wat bij Neymar ontbreekt. Een klein beetje respect. En de media? Zij dragen ook verantwoordelijkheid. Bij spelers die populair zijn kiezen ze altijd hun kant. Die komen met werkelijk alles weg. Zij worden door de media meer beschermd., concludeerde de verdediger van Lille.