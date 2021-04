Killian Overmeire neemt afscheid als voetballer: "Ik besef dat ik veel mensen ga ontgoochelen"

Killian Overmeire heeft een punt gezet achter zijn carrière als voetballer.

“Beste supporters. Ik zal volgend seizoen geen speler meer zijn. Het besluit had ik eigenlijk al een tijdje geleden genomen. Maar ik wou geen overhaaste beslissing nemen”, zo laat Killian Overmeire op de website van Sporting Lokeren weten.

Van 2003 tot op heden stond hij altijd onder contract bij Sporting Lokeren als profspeler. Hij sloot zich als jonge gast in 1994 aan bij de club. Met Lokeren won hij in 2012 en 2014 de Beker van België. In 2008 werd hij opgeroepen voor de Rode Duivels.

“Mijn loopbaan eindigen met een laatste competitiewedstrijd met supporters, was voor mij een droom. Corona heeft ons uit die droom gehaald”, gaat Overmeire verder. “Ik besef dat ik veel mensen ga ontgoochelen, maar ik wil eerlijk zijn tegenover mezelf, mijn gezin, de club en de supporters. Bij mij is voetballen alles geven of niets. Alles geven zit er niet meer in.”