Lukaku is dezer dagen hét alternatief als Haaland niet haalbaar is: 'Engelse topclub wil zelfs honderd miljoen euro betalen voor Rode Duivel'

Romelu Lukaku is dezer dagen de op één na meest genoemde aanvaller op de transfermolen. De kans is héél groot dat de Rode Duivel bij Inter Milano zal blijven, maar we willen jullie de meest recente ontwikkelingen niet onthouden.

Voor alle duidelijkheid: Romelu Lukaku is gelukkig bij Inter Milano - jawel, dat is de nieuwe naam van Internazionale FC - en denkt zelfs niet aan een transfer. Integendeel: de Italiaanse topclub wil een statement maken door de Rode Duivel een nieuw contract aan te bieden. Dat kan u HIER nog een keertje nalezen. Nochtans wordt de naam van Romelu Lukaku dezer dagen genoemd bij Manchester City, Chelsea FC en FC Barcelona. Meer zelfs: volgens CalcioMercato is daar een heel goede reden voor. Big Rom is anno 2021 hét alternatief als blijkt dat Erling Braut Haaland niet haalbaar blijkt te zijn. Honderd miljoen euro Vooral Chelsea lijkt van plan om er een smak geld tegenaan te gooien. The Blues hebben zomaar eventjes honderd miljoen euro veil om het jeugdproduct van RSC Anderlecht terug naar Londen te halen. Al herhalen we het nogmaals: zo ver zal het wellicht helemaal niet komen.



