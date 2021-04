Zij gingen Lukaku voor: twee jonge Belgen hebben al eerder de Scudetto gewonnen

Het ziet er goed uit voor Romelu Lukaku en Inter Milan, onze landgenoot en zijn ploeggenoten kunnen het kampioenschap al ruiken. Lukaku zou één van de eerste Belgen zijn die de Serie A wint. Maar niet dé eerste.

Het ziet er alsmaar beter en beter uit voor de troepen van Antonio Conte. Met nog 9 speeldagen voor de boeg, hebben ze een comfortabele voorsprong op hun rechtstreekse achtervolgers. Tweede in het klassement staat stadsgenoot AC Milan op 11 punten en derde in het klassement Juventus op 12 punten.

En toch zou ‘Big Rom’ niet de eerste Belg zijn die de Serie A wint. Er zijn twee Belgen die de Serie A ooit al eens ‘gewonnen’ hebben; Ibrahim Maaroufi won ooit in 2006/07 met Inter Milan en Daouda Peeters won vorig seizoen nog met Juventus. Als je Maaroufi en Peeters hun speelminuten combineert, kom je aan een totaal van 22 minuten.

© photonews

Maaroufi was ooit een veelbelovend talent. Op 25 oktober 2006 maakte hij op zeventienjarige leeftijd zijn debuut met Inter Milan tegen Livrino Calcio. Hij werd hiermee de op een na jongste speler ooit in de hoofdmacht van Internazionale. De defensieve middenvelder kwam in de 82ste minuut zijn eerste keer op het veld in een Serie A wedstrijd. De eerste keer, en meteen ook de laatste keer.

Na een bewogen carrière te hebben gehad is Maaroufi nu 32 jaar en zit hij al sinds 2018 zonder club. De Belgische Marokkaan genoot zijn jeugdopleiding bij onder andere Anderlecht, PSV en Inter Milan. Bij die laatste maakte hij dus zijn debuut in het profvoetbal; sindsdien is het alleen maar bergaf gegaan…

Bij Inter kwam hij niet meer in actie. Later werd hij uitgeleend aan FC Twente, waar de Brusselaar een heel jaar lang geen enkele minuut speelde. De jaren erna had Maaroufi nog 12 ploegen, maar bij geen enkele heeft hij nog noemenswaardige prestatie geleverd. Maaroufi kwam in het totaal wel vier keer in actie voor onze nationale beloften.

Daouda Peeters won vorig jaar nog de Serie A met Juventus. Peeters viel 29 juli in tegen Cagliari, Juventus verloor die match met 2-0. Het was op dat moment de voorlaatste speeldag van het seizoen, en Juventus was al zeker van het kampioenschap.

Peeters, heeft net zoals Maaroufi, 4 caps bij de nationale beloften. Het grote verschil tussen beide middenvelders is dat Peeters nog maar 22 jaar is, en zijn carrière nog voor zich heeft. Momenteel werkt de Juventusspeler zijn matchen vooral af bij de beloften van Juventus in de Serie C.

'Winnen'

Op papier hebben al twee Belgen de Serie A dus ooit al gewonnen. Maar nog nooit was een Belg een belangrijke speler voor een ploeg die de Serie A won. Lukaku is topscorer van zijn team en heeft Inter al vaak aan de drie punten geholpen, een belangrijke speler is dus eigenlijk zelfs een understatement. Dat is hét grote verschil tussen Lukaku en de twee hiervoor besproken spelers.