Het fenomenale rapport van Mbappé in de Champions League

Kylian Mbappé was woensdagavond weer fenomenaal in München. Met zijn snelheid en dribbels was hij bijna niet te stoppen. Resultaat; 2 goals en PSG met een been in de halve finale. Hoe belangrijk is Mbappé nu eigenlijk voor PSG in de Champions League?

Statistieken zeggen niet altijd alles, maar ze zeggen in dit geval toch wel veel; Mbappé heeft in deze Champions League campagne al acht goals en drie assists.

Op de belangrijke momenten

Zes van die acht goals heeft hij in de knock-outfase gemaakt. In de zestiende finale hebben ze twee keer tegen FC Barcelona gespeeld, en nog maar één keer tegen Bayern München.

Als we dan eens snel rekenen, weten we dat Mbappé aan twee goals per wedstrijd zit in de knock-outfase van de Champions League. Straffe cijfers. Zeker als je weet dat de tegenstanders Barça en Bayern waren, dat zijn niet van de minste.

Zonder Mbappé, exit PSG?

De totale score van de heen-en terugronde tegen Barça was 5-2, een vrij gemakkelijke overwinning zou je kunnen zeggen. Mbappé scoort vier van de vijf keer, waaronder drie keer in Camp Nou. Als je alle goals van de Fransman wegneemt, is Barça door. Dat zegt genoeg over hoe belangrijk Mbappé is voor zijn ploeg is.

Onmisbaar

In de Franse competitie zit de aanvaller ook al aan 20 goals en 6 assists, dat maakt hem de topschutter. Hij heeft ook het op één na meeste assists van zijn ploeg. Mbappé is onmisbaar geworden in de ploeg van de Franse hoofdstad, dat zeggen de statistieken ook.