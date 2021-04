AS Roma-icoon wordt opgenomen in ziekenhuis na ernstige coronabesmetting

Daniele De Rossi, de assistent-bondscoach van de Italiaanse nationale ploeg, is sinds gisteren opgenomen in het ziekenhuis nadat hij positief heeft getest op corona. De Rossi had ernstige symptomen van een longontsteking.

Het gaat niet goed met de gezondheid van de ex-kapitein en kersvers bondscoach van de Azzuri. Na een positieve coronatest tijdens de kwalificaties van de wereldbeker, is hij nu ook opgenomen met ernstige symptomen in het ziekenhuis.

Corona bij de Azzuri

Corona heeft er stevig ingehakt bij de nationale ploeg van de Italianen. Maar liefst zeven spelers testte positief op Covid-19, waaronder ook Verratti en Bonucci. Ondanks alle coronagevallen, konden de Italianen toch al hun wedstrijden tijdens de interlandbreak winnen.

Italiaanse legende

De Rossi is sinds vorig jaar met voetbalpensioen gegaan. Hij sloot zijn prachtige carrière af bij de Boca Juniors in Argentinië. De middenvelder is natuurlijk wel bekend van zijn periode bij AS Roma, waar hij 18 jaar als prof heeft gespeeld. De Italiaan won met Roma zowel de titel als de beker. De Rossi kwam in zijn carrière ook in het totaal 117 keer in actie voor de Azurri, hij won er onder andere het WK in 2006 mee.