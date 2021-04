'Vertrek bij geen Champions Leaguevoetbal': goalgetter Spurs voert druk nog wat op

Nee, ook het seizoen 2020-2021 lijkt andermaal niet het seizoen van Tottenham te worden. En dat zit Harry Kane serieus dwars. De Engelse topspits dreigt met een vertrek als Tottenham zich niet plaatst voor de Champions League.

The Athletic laat weten dat het geduld van Harry Kane stilaan op is. De 27-jarige spits is het zat om steeds naast de prijzen te grijpen.

Bovendien is Tottenham op weg naar een tweede opeenvolgend seizoen zonder Champions League-voetbal.Tottenham staat op dit moment op plaats zes in de Premier League, op drie punten achterstand van nummer vier, West Ham United. Eindigt Tottenham niet in de top vier, zou Kane een nieuwe uitdaging ernstig overwegen, aldus The Athletic. Vooral de twee clubs uit Manchester volgen Kanes situatie met argusogen.

Harry Kane heeft overigens ook dit seizoen weer meer dan zijn steentje bijgedragen. In 28 Premier League-matchen was de 53-voudig international goed voor negentien doelpunten en dertien assists.