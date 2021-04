Jonge Belg maakt het mooie weer bij QPR: vaste waarde, acht doelpunten

Ilias Chair, een jonge Antwerpse Marokkaan, is bezig aan een ijzersterk seizoen bij QPR. De kleine (1.72m) offensieve middenvelder is dit seizoen uitgegroeid tot een sterkhouder bij het Londense QPR.

Na enkele uitleenbeurten maakte Ilias Chair (23), ex-Lierse, vorig jaar voor het eerst het seizoen rond bij QPR. Hij wisselde er basisplaatsen met invalbeurten af en strandde uiteindelijk op vier doelpunten.

Dit seizoen is Chair helemaal ontbolsterd aan Loftus Road. In 37 van de 39 competitiewedstrijden stond onze landgenoot in de basis. Met acht doelpunten en twee assists is Chair niet meer weg te denken uit het elftal van QPR. Onlangs speelde de pocketvoetballer alweer zijn 100ste wedstrijd in het shirt van QPR, dat op een twaalfde plaats kampeert in het Championship.