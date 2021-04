Nieuwe kandidaat biedt zijn diensten aan en wil volgend seizoen als trainer aan de slag bij Ajax

De kans dat Erik ten Hag volgend seizoen nog coach is bij Ajax lijkt zeer groot, maar toch zijn er altijd kandidaten die de job wel zien zitten.

Het ziet er meer en meer naar uit dat Erik ten Hag ook volgend seizoen op de bank zit bij Ajax Amsterdam. Fred Grim, nu nog trainer bij RKC Waalwijk, ziet een overstap naar Amsterdam best wel zitten. Dit weekend spelen Ajax en RKC tegen elkaar.

"Het geeft voldoening als je team het voetbal kan spelen dat je voor ogen hebt”, zegt Grim aan De Telegraaf. “We hebben daar veel complimenten voor gehad. Vorig seizoen bleef het te veel bij complimenten en haalden we er te weinig resultaat mee. Dat gaat dit seizoen beter, terwijl we het goede voetbal hebben vastgehouden. Je ziet dat het elftal een jaar verder is in zijn ontwikkeling.”

Grim is al aan diverse clubs gekoppeld, maar hij wil een grote ploeg coachen. “Als trainer heb ik ook een stip op de horizon. Je wil het maximale bereiken, alles eruit halen wat erin zit. Een mooi doel is om ooit trainer van Ajax te worden. Natuurlijk moet je nuchter blijven en weet je niet of dat ooit aan de orde zal komen, maar ik vind dat je best zulke ambities mag hebben."