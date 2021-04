Real Madrid maakt het enorm spannend in La Liga: overwinning in Clasico tegen FC Barcelona en zo twee leiders in de Spaanse competitie

Real Madrid staat samen met Atlético Madrid aan de leiding in La Liga. De Madrilenen haalden het deze avond in de Clasico met 2-1 van FC Barcelona na doelpunten van Benzema en Kroos. Mingueza kon nog tegenscoren voor de Catalanen.

Real Madrid en FC Barcelona hadden er zin in, want het was een zeer aangename Clasico om te volgen. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, maar Real Madrid kwam iets voor het kwartier op voorsprong dankzij een heerlijke hakbal van Karim Benzema.

Barcelona zocht daarna naar de gelijkmaker, maar Real Madrid sloeg op het half uur opnieuw toe via een vrije trap van Toni Kroos. In de tweede helft zorgde Mingueza nog voor de aansluitingstreffer, maar verder kwam de Catalaanse topclub niet meer.

2-1 was dus de eindstand en zo is het razend spannend in La Liga. Real Madrid komt dankzij deze overwinning namelijk naast Atlético Madrid aan de leiding in het klassement. FC Barcelona volgt op de derde plaats met slechts één punt minder dan de Madrileense topclubs.