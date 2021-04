🎥 Arjen Robben reageert na rentree bij Groningen: "Opgeven staat niet in mijn woordenboek"

Arjen Robben viel op 18 oktober uit tegen Utrecht met een kuitblessure. Vandaag mocht hij voor het eerst in maanden nog eens minuten maken bij FC Groningen.

FC Groningen speelde vandaag in eigen huis tegen Heerenveen. Een kwartiertje voor tijd mocht Arjen Robben invallen voor Alessio Da Cruz. Robben was maanden buiten strijd met een kuitblessure, maar kon vandaag dus eindelijk weer wat minuten maken. Dat Groningen uiteindelijk de wedstrijd verloor leek bijzaak voor de inmiddels 37-jarige Nederlander.

"Ik kom van heel ver", legde Arjen Robben uit aan een journalist van ESPN NL. "Ik heb aardig wat revalidaties gedaan, maar misschien was dit wel de allermoeilijkste", voegde de 37-jarige Robben er nog aan toe. Hij was heel gelukkig dat hij vandaag nog eens minuten kon maken voor Groningen. De komende weken zullen uitmaken of Robben op het einde van het seizoen zal stoppen of toch nog een jaartje zal doorgaan.