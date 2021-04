Bornauw komt terug van blessure, maar verliest en staat op degraderen

Sebastiaan Bornauw keerde vandaag terug uit blessure, maar Keulen verloor door een doelpunt in de blessuretijd van Mainz en staat op degraderen.

FC Keulen speelde vandaag in eigen huis tegen Mainz. Bornauw mocht invallen bij Keulen, maar zag zijn ploeg met 2-3 onderuit gaan. Leandro Barreiro scoorde in minuut 91 de 2-3 voor Mainz. Keulen staat nu op de zeventiende plaats in het klassement en staat dus op een rechtstreekse degradatie. Arminia Bielefeld, waar Michel Vlap speelt, staat drie punten boven de ploeg van Bornauw.

Bornauw speelde zijn laatste wedstrijd op 24 januari. Hij viel daarna uit met een serieuze rugblessure. Nu zal hij vol aan de bak moeten met Keulen om de degradatie nog af te wenden.