Monaco wint met duidelijke cijfers van Dijon

Wissam Ben Yedder had met twee doelpunten een groot aandeel in een nieuwe overwinning van AS Monaco. De Monegasken behouden dus een kans op de titel in Ligue 1.

Monaco is nog niet uitgeteld in de strijd om de titel in Ligue 1. Vandaag wonnen de Monegasken van Dijon in het Stade Louis II. Met nog zes wedstrijden te gaan kan Monaco nog steeds dromen van een titel, terwijl Dijon gedoemd lijkt om te zakken naar de Franse tweede divisie. Monaco kende vandaag weinig moeite met de rode lantaarn van de Franse competitie. Bij de rust stond er wel nog een brilscore op het bord, maar na de rust versnelden de mannen van Niko Kovač het spel. Dijon kon dat tempo niet volgen en zo vonden Stevan Jovetic en Wissam Ben Yedder, maker van twee doelpunten, de weg naar doel. De jonge Belg Elio Matazo en de voormalige speler van Club Brugge, Krépin Diatta, kwamen op het einde van de wedstrijd nog op het veld. Eindscore: 3-0.