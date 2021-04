AC Milan blijft op de tweede plek na overwinning tegen Genoa

AC Milan speelde vandaag tegen Genoa. Met slechts één puntje voorsprong op Juventus moet de ploeg van Saelemaekers punten blijven pakken om de tweede plek in de Serie A veilig te stellen. Vandaag lukte dat alvast.

AC Milan kreeg vandaag bezoek van de veertiende in de stand, Genoa. De ploeg van Alexis Saelemaekers won uiteindelijk met 2-1 na een lastige wedstrijd. AC Milan, dat het zonder Zlatan Ibrahimovic moest doen, had een own-goal nodig om de overwinning binnen te slepen. De Milanezen kwamen op voorsprong met een doelpunt van Ante Rebic, maar kregen voor de rust nog de gelijkmaker om de oren van Mattia Destro. In de 68e minuut zorgde een own-goal van Gianluca Scamacca voor de 2-1 eindstand.

Alexis Saelemaekers stond aan de aftrap bij AC Milan. Buiten de Belg stond er nog een oude bekende van onze competitie op het veld. Bij Genoa viel namelijk Marko Pjaca in. Pjaca werd vorig seizoen uitgeleend door Juventus aan RSC Anderlecht. Bij de Brusselaars speelde hij vier wedstrijden, waarin hij ook één keer tot scoren kwam. Dit seizoen wordt de Kroaat dus uitgeleend aan Genoa.