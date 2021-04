Ex-Genkspeler smeert Juventus nieuwe nederlaag aan

Vandaag stond in Italië de topper tussen nummers drie en vier op het programma. Juventus speelde op het veld van Atalanta.

Juventus, dat geen beroep kon doen op Cristiano Ronaldo, wist niet tot scoren te komen op het veld van Atalanta. Beide ploegen konden amper tot kansen komen en zo werd het een saaie partij. In de 87ste minuut zorgde Ruslan Malinovski, ex-Genk voor de 1-0. Een afgeweken schot belandde in het doel van Szczęsny.

Met deze driepunter springt Atalanta naar de derde plaats in het klassement. Juventus is nu vierde in de Serie A en zo lijkt een nieuwe titel heel ver weg voor de Oude Dame. Het was al het vierde doelpunt van Malinovskyi dit seizoen, maar dit lijkt toch zijn belangrijkste. De middenvelder van Atalanta speelde in totaal 135 wedstrijden voor KRC Genk. Hij stond vandaag niet in de basis, maar kwam in het veld voor een andere ex-Genkie, Joakim Maehle.