Waanzin in Parijs: Mauro Icardi bezorgt PSG belangrijke driepunter

PSG speelde vandaag tegen Saint-Étienne. De Parijzenaren leken de overwinning over de streep getrokken te hebben, maar in de toegevoegde tijd maakte Romain Hamouma toch nog gelijk. In het absolute slot van de wedstrijd kopte Icardi de 3-2 eindstand binnen.

PSG ontving vannamiddag Saint-Étienne in eigen huis. Geen reden tot paniek, want de groen-witten stonden slechts op de dertiende plaats. Toch was het bibberen en beven voor PSG. Na 77 minuten kwamen de Parijzenaren, tegen de gang van het spel in, op een 0-1 achterstand. Denis Bouanga was de doelpuntenmaker. Enkele minuten later scoorde Kylian Mbappé wel de gelijkmaker voor PSG. In minuut 87 kwam er dan toch de verlossende 2-1. Kylian Mbappé schoot vanop de stip zijn 23ste doelpunt van het seizoen binnen. De overwinning leek dus binnen voor de Parijzenaren, maar even later werd het toch weer gelijk. Romain Hamouma trapte de 2-2 binnen. In het absolute slot maakte Mauro Icardi nog de 3-2.

Met een 3-2 overwinning nadert PSG tot op één puntje van Lille. Lille leek op weg naar de titel in de Ligue 1 na een overwinning op het veld van PSG enkele weken geleden, maar toen begon de motor te sputteren. Eerder dit weekend speelde Lille gelijk tegen Montpellier en dat zullen ze hun nu wel beklagen. Met nog vijf wedstrijden te gaan is de titelstrijd in Frankrijk momenteel veel spannender dan de afgelopen jaren.