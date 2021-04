Tottenham stelt interim-coach aan als vervanger van Mourinho

De 29-jarige Ryan Mason wordt voorlopig ad interim de opvolger van José Mourinho. De ex-speler van Tottenham moest vier jaar geleden noodgedwongen een punt achter zijn carrière zetten.

Mason liep een schedelbreuk op in de wedstrijd tegen Chelsea en na dit incident was het lichamelijk niet meer mogelijk om nog profvoetballer te blijven.

Mason krijgt meteen een wedstrijd van formaat voorgeschoteld als trainer. Zondag speelt Tottenham de finale van de League Cup. Tegenstander is Manchester City.

Following the departure of Jose Mourinho, we can now confirm that Ryan Mason will take charge as Interim Head Coach for the remainder of the season.#THFC ⚪️ #COYS