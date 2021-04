Italiaanse krant komt na instorten Super League met interview Juventus-preses, die redenen opsomt "waarom het gaat gebeuren"

Er is nog weinig over van de Super League. Sinds gisterenavond trok de één na de andere Premier League-club zich terug. En toch... brengt Corriero dello Sport vandaag een interview met Juventus-preses Andrea Agnelli die de voordelen van de Super League uitlegt.

Het interview werd op een paar uur tijd helemaal verouderd, maar de Italiaanse krant heeft er toch mee uitgepakt. "We zijn gedwongen tot verandering", zegt Agnelli. "Onze wens is bedoeld om de voetbalpiramide voordelen te brengen. Er is een enorme crisis met betrekking tot de aantrekkingskracht van het voetbal, vooral onder de jongere generaties."

"We hebben altijd aangestuurd op constructieve gesprekken met de UEFA en FIFA.' En, zo vervolgt hij: 'Dit is geen dreigement richting de nationale competities, we zullen er gewoon bij zijn.'