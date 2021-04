De ESL-exit: 24u na de eerste dominosteen zijn ze nog met twee

Bij de één ging het was sneller dan bij de andere. Maar nu heeft ook AC Milan laten weten dat ze hun plannen voor de Super League opbergen.

Enkel Barcelona en Real Madrid hebben nog niet officieel gecommuniceerd. AC Milan in hun communiqué: "We hebben de uitnodiging om aan de Super League deel te nemen aanvaard met de bedoeling de best mogelijke Europese competitie voor voetbalfans over de hele wereld te creëren. In het belang van de club en onze eigen fans."

"Verandering is niet altijd makkelijk, maar evolutie is noodzakelijk om progressie te maken. De structuren van het Europese voetbal zijn geëvolueerd en veranderd over de decennia. Maar de stemmen en zorgen van fans over de hele wereld hebben duidelijk laten zien wat ze denken over de Super League. AC Milan moet rekening houden met diegenen die van deze wondermooie sport houden. We zullen hard blijven werken om een duurzaam model voor het voetbal af te leveren."